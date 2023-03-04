Скандальна монархія стала причиною відмови Елтона Джона та Адель виступати на коронації Чарльза III

Зірки відмовилися від можливості виступу на коронації Чарльза ІІІ. Зараз активна теорія, що причиною відмови послужив зв’язок з монархією, яка заробила скандальну репутацію, повідомляє “Преса України”.

На коронації нового британського монарха відмовилися виступати Елтон Джон, Адель, а також Гаррі Стайлз.

Більшість артистів не бажають розповідати про причини своєї відмови у виступі на коронації. Проте, експерти вивели теорію, що виною відмові скандальна монархія, в яку влізли б артисти під час виступу на церемонії. Виступ через провали у піар сфері з боку монархії може стати провалом для виконавця з боку його фанатів. Швидше за все, вони відмовилися з цієї причини. А також відсутність будь-якої користі та вигоди у співпраці з нинішньою монархією.

Можливо зірки бояться, що їм доведеться виправдовуватися після того, як Полякової після Кіркорова.