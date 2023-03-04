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Субота, 4 Березня

Скандальна монархія стала причиною відмови Елтона Джона та Адель виступати на коронації Чарльза III

Зірки відмовилися від виступу на коронації Чарльза ІІІ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Зірки відмовилися від можливості виступу на коронації Чарльза ІІІ. Зараз активна теорія, що причиною відмови послужив зв’язок з монархією, яка заробила скандальну репутацію, повідомляє “Преса України”.

На коронації нового британського монарха відмовилися виступати Елтон Джон, Адель, а також Гаррі Стайлз.

Більшість артистів не бажають розповідати про причини своєї відмови у виступі на коронації. Проте, експерти вивели теорію, що виною відмові скандальна монархія, в яку влізли б артисти під час виступу на церемонії. Виступ через провали у піар сфері з боку монархії може стати провалом для виконавця з боку його фанатів. Швидше за все, вони відмовилися з цієї причини. А також відсутність будь-якої користі та вигоди у співпраці з нинішньою монархією.

Можливо зірки бояться, що їм доведеться виправдовуватися після того, як Полякової після Кіркорова.

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