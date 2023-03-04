Поліція Миколаєва вистежила небезпечного шахрая, який виманював гроші у пенсіонерів

Шахрай-тиран пенсіонерів було затримано у Миколаєві. Правоохоронці Миколаєва спіймали злочинця, який обманював пенсіонерів на гроші, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Сергія Шайхета.

Начальник миколаївської поліції повідомив у своєму телеграмі про затримання 19-річного злочинця. Людина втиралася в довіру до людей пенсійного віку, а потім обманювала їх на гроші у великих сумах.

Злочинець використав схему “попадання” якогось родича в біду. В основному він використовував дітей та онуків, які “попадали в дорожньо-транспортну пригоду”, і їм була потрібна операція або інше дороге лікування.

Правоохоронці впіймали злочинця за руку, коли він обдурив жінку віком 76 років на 2 000 доларів та 40 000 гривень “на порятунок онуки”.

Також шахраї активно працюють в інтернеті.