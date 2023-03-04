Коди на безпілотники: як НБУ допомагає захистити Україну у війні проти Росії

Національний банк України додав коди, що дозволяють волонтерам за кордоном купувати безпілотники. Також було створено коди для інших продуктів оборонного призначення, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт НБУ.

Обороноспроможність української держави наразі можуть підтримувати і волонтери за кордоном держави. Для цього Національний банк України додав перелік товарів, які можна придбати фізичним особам.

Серед кодів з’явився окремий для безпілотних літальних апаратів, які розцінюватимуться як захід сприяння Збройним Силам України у війні проти Російської Федерації.

Також були додані коди на елементи військової амуніції, а також предметів для привалів українських військових.

Крім цього, іноземні чесноти тепер можуть підтримати Україну безпосередньо, використовуючи свою валюту.

Раніше Нацбанк також зміцнював позиції України в економічному плані.