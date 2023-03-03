ВСУ переважно: Росія не може виробляти літаки А-50

Військова промисловість Російської Федерації неспроможна виробництво літаків А-50. Літаки цієї моделі є розвідниками, і відсутність можливості їх виробництва полегшує ЗСУ ситуацію на полі бою, повідомляє “Преса України”.

Представник головного управління розвідкою Андрій Юсов повідомив про ситуацію в Російській Федерації щодо розвідувальних літаків. Він повідомив, що в РФ на даний момент є близько 10 модифікацій даних літальних засобів. Але наголосив на необхідності дивитися не на модифікації, а на можливість російської військової промисловості до виробництва нових одиниць.

Представник ГУР запевняє, що військова промисловість Російської Федерації на даний момент не здатна до виробництва розвідників моделі А-50 і його модифікацій.

Раніше літак А-50 зник у повітрі.