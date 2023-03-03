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П’ятниця, 3 Березня

Без сліду: Літак А-50 зник у повітрі, місцезнаходження невідоме

Російський літак А-50 зник у повітрі.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Літак російського виробництва А-50 зник із радарів. Одна одиниця розвідувальної техніки вийшла на зліт і зникла, не повернувшись до “Мачулищ”, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Білоруський Гаюн“.

У четвер 2 березня надійшла інформація про початок виконання літаком А-50 бойових завдань. За київським часом, об 11:35 стався зліт А-50 та обліт кордону республіки Білорусь.

У мережі було опубліковано кадри, які фіксують зліт літального апарату.

Знімків, які б зафіксували повернення літака на базу на даний момент немає. Хоча тривалість польотів у літаків цього типу становить 2,5-3 години.

Представники глави Білорусі Лукашенко повідомили нібито причиною зникнення розвідувальної техніки стало те, що літак супроводжував білоруський борт номер 1. При цьому борт приземлився через шість годин після зльоту зниклого літака, при раніше обумовленій тривалості польоту в три години.

Раніше літак тієї ж моделі зазнав атаки партизанів.

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