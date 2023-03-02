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Четвер, 2 Березня

Туреччина розриває санкції Заходу: постачання нафти з РФ досягло рекордного рівня

Постачання російської нафти в Туреччині досягли стелі.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Постачання нафти та нафтопродуктів з Російської Федерації до Туреччини досягли чотиризначної стелі в лютому, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Досягнення стелі з боку Туреччини обґрунтовано поновленням нафтопродуктів компанією SOCAR. Захід стурбований цим досягненням Туреччини, бо це підриває цілі санкцій. Цей масштабний продаж нафти може тимчасово обнулити намагання країн-партнерів послабити Російську Федерацію у фінансовому плані. Ослаблення РФ фінансово було прийнято Заходом як запобіжний захід спонсорування збройних сил, які ведуть війну на території української держави.

У січні доходи від нафти та нафтопродуктів у РФ впали на 40% завдяки знижкам у 15-20 доларів за один барель продукту. Знижки досягли Китай, Індія, а також Туреччина.

Питання щодо російської нафти вирішував також президент Білорусі.

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