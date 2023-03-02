Російські військові перетворили санаторій у Голій Пристані на базу ЗС РФ

Військові із ЗС РФ Херсон із Голої Пристані. Супутники зафіксували факт обстрілів із тимчасово окупованої РФ території на лівому березі Дніпра, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал “Радіо Свобода“.

Санаторій “Гопрі” в Голій Пристані, можливо, став однією з баз російських солдатів, як зафіксовано на фотографіях із супутника. Це припущення підкріплюється кластером окопів та укріплень навколо території санаторію.

Також супутники зафіксували місця дислокації російських артилерійських установок. З цих позицій Збройні Сили Російської Федерації ведуть обстріл українських територій.

Дислокацію артилерії визначено у західній зоні від Голої Пристані. Між Забариним та Старою Збур’ївкою.

Обстріли з боку ЗС РФ можуть статися будь-коли, тому представник ЗСУ закликав не прив’язуватися до дат.