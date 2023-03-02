Обмеження електроенергії на окупованих територіях: мешканці Мангуша залишилися без світла

Громадяни Донбасу були обмежені в електроенергії. Збройні Сили Російської Федерації обмежують постачання електричної енергії цивільним, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук генштабу Збройних Сил України.

Мангуський район, який ЗС РФ тимчасово окупували обмежений у плані світла. Російські військові встановили межу постачання електроенергії цивільним особам.

Також солдати Збройних Сил Російської Федерації знищили електроопору, після чого мирне населення Мангуського району залишилося без світла на кілька днів.

Крім цього війська Росії змінили свій характер переміщення Маріуполем. На даний момент переміщення ЗС РФ Маріуполем мають локальний масштаб. Можливо, це запобіжний засіб від контратак з боку Збройних Сил України.

Через дії ЗС РФ електропередачу порушено також на території Дніпропетровської області.