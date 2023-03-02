Катастрофа під Києвом: вантажний поїзд не впорався з керуванням та зірвався з рейок

Вантажний потяг, який прямував під Києвом зійшов з рейок, через що рух у зоні події обмежений, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Borik.

Вантажний поїзд зійшов з колії 1 березня ввечері, чим обмежив можливості пересування для іншого транспорту. Українські фахівці вже думають як вирішувати цю проблему, а поки що територія оточена, щоб ситуація не стала гіршою.

Пригода сталася на переїзді Привокзальної, ймовірно, вантажний поїзд не впорався з керуванням через велику швидкість або різкий поворот.

Фахівці закликають до українського народу бути обережнішими під час руху, а також поки вибрати інший шлях для пересування.

Інформації про плани та дати початку робіт із потерпілим поїздом не повідомляється. Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше під колесами поїзда загинув українець під час нічної прогулянки.