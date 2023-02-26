Французи повинні економити воду чи зіткнутися з катастрофою

Французьких громадян закликають дбайливо витрачати воду. Передбачається, що незабаром розпочнеться сезон екстремальної посухи, повідомляє “Преса України”.

Лютий 2023 став найпосушливішим для французької держави починаючи з 1959 року, року коли почали фіксуватися показники.

Президент Франції звертається до громадян економити воду, яку вони використовують. Макрон закріплює свої слова тим, що зима 2023 стала посушливою, тому літо для Франції буде дуже складним.

Через посуху рівень ґрунтових вод із низького показника перемістився на екстремально низький.

Щоб уникнути критичної ситуації в країні, міністр екологічних катастроф запропонував вживати заходів щодо економії води негайно. З його пропозицією погодилися французькі політики, що озвучив президент Еммануель Макрон.

Можливо, посуха у Франції змусить багатьох французів мігрувати на сезон, як робили афганістанці.