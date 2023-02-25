Лінії електропередач розірвані: Росія знову обстрілює Дніпропетровську область

25 лютого 2023 року Збройні Сили Російської Федерації провели нові обстріли. Під атаку потрапили дві громади, які перебувають у Дніпропетровській області України. У них було пошкоджено лінію електропередач, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Сергія Лисака.

Голова Дніпропетровської обласної військової організації заявив, що російські військові 25 лютого двічі атакували Дніпропетровську область.

Під снаряди ЗС РФ потрапили Червоногригорівська та Великомихайлівська громади.

Обстріл російські військові ініціювали з важкої артилерії та обірвали лінії електропередач, які перебували в громадах.

Точні наслідки обстрілів Дніпропетровських громад наразі невідомо та уточнюється. Люди під час російської артилеристської атаки не постраждали.

Мінометного обстрілу зазнала також Сумська область України.