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Субота, 25 Лютого

Фаст-фуд гігант йде на Схід: новий McDonald’s відкриється в Одесі

В Одесі незабаром відкриється нова філія McDonald's
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

В Одесі з’явиться нова філія закордонних ресторанів фастфуду. McDonald’s, який відкриється найближчими місяцями, вже набирає персонал на роботу, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Думська. Новини. Війна України.

“Думаська” повідомила, що новий ресторан їжі швидкого приготування McDonald’s може відкритися в Одесі в найближчі місяці, у березні-квітні 2023 року. На даний момент менеджери фаст-фуду активно набирають персонал на роботу у своєму закладі, що може стати можливістю для одеситів, які шукають роботу.

McDonald’s розширює свої філії на території української держави, що може означати поступову адаптацію українців до реалій сучасного американського бізнесу фаст-фуду.

Нагадаємо, Одеса раніше ставала одним із українських міст, які потрапили у величезні пробки.

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