Знищення 400 солдатів одним обстрілом: російські армійці змушені тікати з поля бою

Солдат Збройних Сил Російської Федерації розкрив те, що нових солдатів кидають у бій без підготовки. Головне управління розвідкою України перехопило телефонний дзвінок російського солдата, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм ГУР.

Солдат ЗС РФ у телефонній розмові почав скаржитися на командування, яке кинуло його та загін у бій без попередньої підготовки. Ці дії з боку глав підрозділів почалися пагони масового характеру. Російські військові, розуміючи, що йдуть у свідомо програшний бій, вирішують втекти з лінії фронту. Головним мотиватором став факт знищення 400 російських військових одним обстрілом Збройних Сил України.

Також він розповів, що російські артилеристи плутають координати, і починають стріляти за своїми ж, що є, за його словами, частим явищем.

Закінчив розмову він скаргою на те, що ЗС РФ не постачає своїх солдатів підлягає екіпіровці.

Також українські розвідники збираються попрацювати над територією РФ.