З 1:12 до 1:4 менше ніж за рік: Військово-Морський потенціал України зростає з кожним днем

Військово-морський потенціал української армії підвищився. На момент початку повномасштабного вторгнення він становив 1:12, на момент 23 лютого 2023 він дорівнює 1:4, повідомляє “Преса України” з посиланням на Армія FM.

Командувач Військово-Морських Сил України заявив про зростання української армії в його галузі. Він заявив, що можливість у повну підпливти до берегів України ЗС РФ дала відсутність в української армії достатніх ресурсів морського плану.

Також він наголосив, що навіть під час початку повномасштабної війни Збройні Сили Російської Федерації зупиняли зусилля українських розвідників.

Він заявив, що на момент 23 лютого 2023 року пропорція російських та українських військово-морських коштів становила 1:12, але зараз вона становить 1:4.

Нагадаємо, Російські кораблі знову виявлені у Чорному морі.