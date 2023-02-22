Киянка вирушить за ґрати на 8 років: засуджено за поширення секретної інформації

22 лютого 2023 року за підозрою у державній зраді було засуджено громадянку української столиці. Її підозрюють у здаванні місць розташування військових сил України ФСБ РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм обласної прокуратури.

Киянка була засуджена за розповсюдження секретної інформації у несанкціонованому порядку. Вона здавала інформацію про місцезнаходження загонів Збройних Сил України, стратегічних військових об’єктів під час воєнного стану оголошеного в українській державі.

Міра покарання підсудної – це 8 років позбавлення волі. Усі докази несанкціонованих зйомок військових об’єктів були надані у суді та підтверджені.

Після здійснення зйомки вони вирушали до Федеральної Служби Безпеки РФ через месенджер.

Також було заарештовано агентів РФ у Дніпропетровській області.