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Четвер, 23 Лютого

Киянка вирушить за ґрати на 8 років: засуджено за поширення секретної інформації

Киянка була спіймана на здаванні інформації про ЗСУ ФСБ РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

22 лютого 2023 року за підозрою у державній зраді було засуджено громадянку української столиці. Її підозрюють у здаванні місць розташування військових сил України ФСБ РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм обласної прокуратури.

Киянка була засуджена за розповсюдження секретної інформації у несанкціонованому порядку. Вона здавала інформацію про місцезнаходження загонів Збройних Сил України, стратегічних військових об’єктів під час воєнного стану оголошеного в українській державі.

Міра покарання підсудної – це 8 років позбавлення волі. Усі докази несанкціонованих зйомок військових об’єктів були надані у суді та підтверджені.

Після здійснення зйомки вони вирушали до Федеральної Служби Безпеки РФ через месенджер.

Також було заарештовано агентів РФ у Дніпропетровській області.

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