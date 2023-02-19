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Понеділок, 20 Лютого

Військова допомога від ЄС: Нідерланди та Румунія вже підтримали ініціативу спільної закупівлі бойових запасів для України

ЄС хочуть колективно допомогти ЗСУ.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

У березні може бути закріплено усний договір між країнами-учасницями Євросоюзу. Суть домовленості полягає у спільній закупівлі боєприпасів, які потім будуть відправлені на потреби ЗСУ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Ініціативу про спільну допомогу українській державі у війні проти країни-агресора можна розглянути вже 20 лютого, а домовленість закріплено вже у березні.

Декілька країн Європейського Союзу вже зараз дали згоду та підтримку цієї ініціативи. До них відносяться Нідерланди та Румунія. Також було помічено, що дана ініціатива буде вигідна і самій Європі. Тому що частина бойових запасів піде на користь Євросоюзу. Зроблено це так, тому що у ЄС самих також проблеми з наявністю боєприпасів на військових складах.

Також було підкреслено, що спільні зусилля принесуть більший результат ніж окремо. Заявив це міністр закордонних справ Румунії.

Також було анонсовано майбутній набір навчання дітей-жертв війни.

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