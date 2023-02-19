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Неділя, 19 Лютого

Ваші особисті дані в небезпеці: шахраї використовують новий метод для їх збору

Нова схема для збирання особистих даних.
Багровий Ілля  Оновлено: Наука і технології Коментарів немає1 хвилина читання

Шахраї знайшли новий спосіб збирання особистих даних необачних користувачів інтернету. Тепер шахраї представляються державою та повідомляють про “виплати”. Далі вони просять перейти за посиланням, яке забере особисті дані користувача, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

Центр національного спротиву повідомив українців про новий вид шахрайства в інтернеті. Під загрозою знаходяться всі користувачі месенджерів або соціальних мереж. Злочинці можуть написати від імені держави та повідомляють про “виплати”.

ЦНС додала для користувачів, які вирішуватимуться перейти за посиланнями для перевірки істинності повідомлень. Рекомендація від ЦНС — не використовувати номер телефону, електронну пошту. Для цього можна завести фейкову пошту, щоб тільки перевірити.

Нагадуємо, так само недавно стало відомо, як не стати жертвою кібератаки.

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