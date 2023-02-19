Україна не зупиниться: нове відео руйнування ворожих систем залпового вогню

Збройні сили РФ зазнали ще більших втрат. Збройні Сили України опублікували відео із процесом знищення реактивних систем залпового вогню ЗС РФ, повідомляє “Преса України” з посиланням на відео ЗСУ.

Збройні Сили України продовжують протистояти ЗС РФ у гарячих точках конфлікту між державами. Військові виклали у фейсбук відео, де зафіксовано процес знищення ворожого РСЗВ.

Підрозділ ЗСУ, який здійснював ліквідацію ворожої реактивної системи залпового вогню, це 44 окрема артилерійська бригада.

У коментарях під відео-роликом користувачі фейсбуку висловлюють повагу та подяку бійцям української армії, однак цілком можуть з’явитися ті, хто вкаже на неприпустимість публікації процесу ведення бою. Це буде аргументовано можливістю ворожими збройними силами використати це відео проти ЗСУ.

Раніше українські військовослужбовці ліквідували 10 бійців особового складу ЗС РФ, а також 5 одиниць бойової техніки.