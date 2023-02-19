Російський космічний корабель згорів в атмосфері після поломки на МКС

Космічний корабель закріплений до Міжнародної Космічної Станції зазнав розгерметизації. Внаслідок цієї поломки йому довелося залишити орбіту Землі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Роскосмос.

Російський космічний корабель внаслідок розгерметизації спробували повернути Землю. При вході в атмосферу планети він почав згоряти. Частини космічної технології, яким вдалося вціліти, впали в недосяжній зоні. До зони Тихого океану, куди не пливуть судна.

Роскосмос провів дослідження даних, зібраних з корабля, однак їм не вдалося знайти поломок. Наразі ведеться розслідування причини розгерметизації Прогресу.

Прогрес залишив космос на день пізніше запланованого 18 лютого 2023 року. Корабель зняли з орбіти Землі 19 лютого.

Нагадуємо, проблеми з космічною технікою так само мали Японія. Ракету Н-3 було екстрено зупинено.