Масштабні навчання: Росія посилює ядерний шантаж

Поїздка президента Сполучених Штатів Америки до Європи напружила Росію. Через цю подію Збройні Сили Російської Федерації розпочали масштабні тренування з експлуатації ядерного озброєння. Це можна сприймати як посилення ядерного шантажу, повідомляє “Преса України” з посиланням на ГУР міністерства оборони.

Розвідка підтвердила чутки про масштабні навчання в експлуатації стратегічних ядерних ракет наземного, водного та повітряного базування. Збройні Сили Російської Федерації так само активно готують необхідні для запуску озброєння компоненти.

Ці дії — ядерний шантаж, а також спроба перешкодити поїздці глави США до Європейського Союзу. Так заявляє розвідка України, що може означати, що РФ боїться того, що може обговорюватися між Байденом і Європою.

Можливо, для більшого шантажу РФ тимчасово знову поставить на порядок денний проект “ядерний потяг“