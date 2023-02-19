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Понеділок, 20 Лютого

Масштабні навчання: Росія посилює ядерний шантаж

Ядерний шантаж РФ посилився через Байден.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Поїздка президента Сполучених Штатів Америки до Європи напружила Росію. Через цю подію Збройні Сили Російської Федерації розпочали масштабні тренування з експлуатації ядерного озброєння. Це можна сприймати як посилення ядерного шантажу, повідомляє “Преса України” з посиланням на ГУР міністерства оборони.

Розвідка підтвердила чутки про масштабні навчання в експлуатації стратегічних ядерних ракет наземного, водного та повітряного базування. Збройні Сили Російської Федерації так само активно готують необхідні для запуску озброєння компоненти.

Ці дії — ядерний шантаж, а також спроба перешкодити поїздці глави США до Європейського Союзу. Так заявляє розвідка України, що може означати, що РФ боїться того, що може обговорюватися між Байденом і Європою.

Можливо, для більшого шантажу РФ тимчасово знову поставить на порядок денний проект “ядерний потяг

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