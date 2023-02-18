Куліба пропонує Пакистану приєднатися до плану “формула світу”, стали відомі деталі зустрічі

Пакистан отримав пропозицію з боку України. Воно полягає у приєднанні до реалізації плану “формула миру”, повідомляє “Преса України” з посиланням на твіттер Дмитра Кулеби.

Кулеба зустрівся з пакистанським міністром із закордонних справ з метою зміцнення українсько-пакистанських відносин. Він запропонував пакистанську державу допомогти у реалізації плану “формула миру”. Також між Кулебою та Зардарами обговорювалося співробітництво в рамках Організації Об’єднаних Націй.

Кулеба 21 лютого 2023 року також має поїхати на зустріч у Брюсселі. Там відбуватиметься перша тристороння зустріч між Україною, Європейським Союзом та Альянсом НАТО. Дмитро Кулеба очікує на цю зустріч зі Столтенбергом і Боррелем у Брюсселі, щоб обговорити посилення української держави та Європи.

Також Дмитро Кулеба розповів про ціну дипломатії.