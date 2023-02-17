Америка готова інвестувати в Україну: мер Києва ділиться подробицями

Мер Києва заявив, що американські партнери готові допомагати Україні у відновленні земель, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Віталія Кличка.

Кличко став учасником церемонії відкриття безпекової конференції. Там він зустрівся із представниками Америки. Мер Києва розпочав із ними розмову на рахунок України.

Представники країн-партнерів української держави сказали, що готові до допомоги у відновленні України після її перемоги над країною-агресором. Вони готові інвестувати свої кошти, щоб відновити інфраструктуру, яка була зруйнована через обстріл з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Проте інвестори хочуть бути точно впевнені, що їхні інвестиції будуть спрямовані у бік захисту та благополуччя всіх громадян української держави.

Мер Києва також працює над економічною ситуацією щодо проїздів.