Новий застосунок Dobre допоможе українцям відстежити своїх близьких у гарячих точках

Українські програмні інженери створили програму Dobre. Метою даного інструменту є отримання інформації про людей в окупації або людей, які перебувають у гарячих точках, зонах бойових дій, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Додаток Dobre періодично надсилатиме користувачеві інформацію про стан контактів, які у нього записані. Функція періодичності повідомлень піддається налаштуванню, тому можна самому встановити час і частоту надходження повідомлень на девайс.

Працює програма на основі поновлення статусу. Якщо користувач не оновлюється — повідомлення розсилає тривожні повідомлення всім його контактам і вони зможуть розпочати заходи щодо ситуації. Таким чином українці зможуть триматися в курсі подій, що відбуваються з їхніми близькими.

Можливо, ця програма буде відмінно поєднуватися зі Starlink, або його конкурентом з Amazon.