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Четвер, 16 Лютого

Жертвы российской агрессии: ДСНС витягли з-під завалів тіло донецького громадянина

Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Ракетний обстріл Донецьку з боку Збройних Сил Російської Федерації знищив цивільний будинок. Під завалами знайшли та витягли тіло загиблого цивільного, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм ДСНС.

15 лютого 2023 року у 14:30 рятувальний підрозділ врятував життя двом постраждалим від російської агресії громадян Донецька. Також ними було вилучено одне тіло загиблого з-під завалів будинка.

Медичної допомоги потребували 12 поранених українців, а також ще як мінімум 2 особи досі перебувають під завалами.

Для оперативного визволення цивільних із халепи, українські рятувальники докладають усіх зусиль. У зоні події також виявлений легковий автомобіль, який пошкодили уламки. Людей там не знайшли.  Територія рятувальної операції наразі опечатана задля безпеки донецьких цивільних громадян.

Нагадуємо, від обстрілів ЗС РФ загинув ще літній чоловік.

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