Актуально
Підписатися
Четвер, 16 Лютого

Швейцарія долучилась до санкцій проти Росії – що це означає для світу

Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

До списку країн які підтримали встановлення потолка цін на російську нафту додалась Швейцарія. Відтепер Швейцария також буде знижувати дохід РФ, повідомляє “Преса України” із посиланням на ВЕБ-сторінку уряду Швейцарії.

Федеральна рада швейцарської держави 15 лютого 2023 року адаптировала санкції проти РФ. Вони стосуються нафти та нафтопродуктів.

Мотивацією до ухвалення санкцій стало повномасштабне вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України.

Санкції обмежують ціну на російську нафту та похідні від неї продукти. Ще одна країна, яка працює проти економіки Російської Федерації пришвидшить час, коли Росія відчує дію санкційних пакетів. Поки що громадяни РФ не бачать різниці через те, що Російська Федерація має дуже великі запаси ресурсів, проте чим більше санкцій — тим швидше ці ресурси закінчаться.

Нагадуємо, представник санкційних ЗМІ звернувся до Європарламенту.

Post Views: 24

Материалы по теме

Додати коментар

Коментування неможливе.

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.