Швейцарія долучилась до санкцій проти Росії – що це означає для світу

До списку країн які підтримали встановлення потолка цін на російську нафту додалась Швейцарія. Відтепер Швейцария також буде знижувати дохід РФ, повідомляє “Преса України” із посиланням на ВЕБ-сторінку уряду Швейцарії.

Федеральна рада швейцарської держави 15 лютого 2023 року адаптировала санкції проти РФ. Вони стосуються нафти та нафтопродуктів.

Мотивацією до ухвалення санкцій стало повномасштабне вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію України.

Санкції обмежують ціну на російську нафту та похідні від неї продукти. Ще одна країна, яка працює проти економіки Російської Федерації пришвидшить час, коли Росія відчує дію санкційних пакетів. Поки що громадяни РФ не бачать різниці через те, що Російська Федерація має дуже великі запаси ресурсів, проте чим більше санкцій — тим швидше ці ресурси закінчаться.

Нагадуємо, представник санкційних ЗМІ звернувся до Європарламенту.