Історичний союз: як країни Балтії допомогли Україні впоратись з вторгненням ЗС РФ

До списку друзів української держави долучились країни Балтії. Вони дуже міцно там закріпились, повідомляє “Преса України”.

Хоча балтійські партнери мають менший потенціал аніж інші країни-партнери, проте вони мають особливе значення з точки зору міцності союзу.

З самого початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації на територію української держави, країни Балтії виказали підтримку ЗСУ та Україні в рішучій манері.

Вони майже одразу створили зони де заборонені польоти, щоб допомогти Україні, блокуючи маневри з боку ЗС РФ.

Також лідери Естонії, Латвії та Литви приїжджали до України щоб показати діями, та сказати словами про свою підтримку.

Також лідери цих держав зберігають сувору риторику проти Російської Федерації та її агресії проти української держави.

Ймовірно ця рішучість балтійських партнерів аргументована агресією ЗС РФ на їх територіях.