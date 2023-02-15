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Четвер, 16 Лютого

16 лютого у Київщині будуть вибухи, прохання від ОВА зберігати спокій

Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Вибухові роботи у Білоцерківському районі. Громадян цього району попереджають, що будуть проводитись вибухові роботи, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Київської ОВА.

Київська обласна військова адміністрація повідомляє громадян. 16 лютого 2023 року у районі будуть проводитись вибухові роботи. Тому цивільні не мають лякатись якщо почують вибухи. Підкреслюється що це не пов’язано із агресією Збройних Сил Російської Федерації.

Прийняття рішення про роботи аргументовано технологічними процесами. До мешканців Білоцерківського району та навколишніх територій звертається Київська ОВА. Просять зрозуміти ситуацію та зберігати спокій. Якщо дійсно щось трапиться, обласна військова адміністрація одразу повідомить про це.

В Івано-Франківській області також були чутні вибухи, які були наслідком тренувань.

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