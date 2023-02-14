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Середа, 15 Лютого

Військові в Хмельниччині отримали нові привілеї: право перевіряти документи

Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Військовослужбовці в Хмельниччині отримали нові привілеї, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Хмельницького ТЦК.

Починаючи з лютого, військовослужбовцям з ТЦК та соцпідтримки надано право перевіряти документи. Документ, який затверджує право перевірки документів представниками ТЦК та соцпідтримки голосить, що цей крок викликаний підтриманням правопорядку у Хмельниччині.

Відсутність документів може призвести до затримання до встановлення особистих даних. Це один з пунктів законів військового стану. Можливо такий крок був спровокований тим, що військовим часто наголошували про те, що в них немає прав на перевірку документів засвідчуючих особу, чим могли користуватись агенти Російської Федерації проти української держави та її громадян.

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