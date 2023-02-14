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Середа, 15 Лютого

Українські сили готові до бою: що відбувається на фронті проти РФ

Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Збройні Сили України продовжують контратакувати позиції ЗС РФ, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук генерального штабу ЗСУ.

Збройні Сили Російської Федерації протягом 13 лютого 2023 року завдали 2 ракетних та 16 авіаційних атаки, а також здійснив 15 залпів з РСЗВ. Як застерігає генеральний штаб Збройних Сил України, небезпека обстрілів з боку ЗС Рф залишається високою по всій території української держави.

Також в рядах ЗС РФ частішають випадки відмов від походу на фронт від мобілізованих росіян. На заміну їм на фронт відправляють мобілізованих чоловіків, які перебували на тимчасово окупованих територіях України. З Донецької області. Їх два тижні тренують, а після відправляють воювати проти Збройних Сил України на Авдіївський напрямок.

Нагадуємо, Збройні Сили України атакували російський пункт управління.

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