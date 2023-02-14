Парламент рятує людей, законопроект про відшкодування знищених війною будівель

Парламент почав розглядати законопроект, який наддасть українцям змогу відшкодувати житло, втрачене під час війни, повідомляє “Преса України”.

Законопроект №7198 надає громадянам України, які знаходяться на лінії фронту, або на окупованих ЗС РФ регіонах, або простим цивільним можливість відшкодувати втрачене житло. Він передбачає що особливі перевірки житла на даних територіях має проводити уряд. Це встановлено через проблеми з фіксуванням ушкоджень на цих територіях та небезпеку даної процедури. Тому громадяни, які знаходяться на окупованих чи фронтових зонах можуть зустріти проблеми із заявою на відшкодування коштів. Проте перевірка буде здійснена, ймовірно через аерофотозйомку.

Подавати заяву на відшкодування коштів за зруйноване житло українці можуть використовуючи застосунок “Дія”.

Нагадуємо, президентка Європарламенту звернулась до ЗСУ.