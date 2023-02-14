НАТО допоможе Україні в утворенні могутньої армії: що розповів Залужний

Обговорення поставок військової допомоги Україні. Залужний обговорює це питання з США у ЄС, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Голонокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних Сил України провів телефону розмову з головнокомандувачі об’єднаних сил НАТО та ЗС США, що зараз в Європі.

Головнокомандувач ЗСУ подякував Крістоферу Каволі за те, що він розуміє ситуацію на глибинному рівні та розуміє що треба робити. За словами Залужного перемога України стане також народженням армії, яка буде мати силу, яка не дозволить Російській Федерації будь коли у майбутньому знову напасти на українську державу. Мабуть він має на увазі досвід, який отримують Збройні Сили України за кордоном та техніку, яка надходить українським солдатам.

Нагадуємо, Залужний розкрив частину цілей часткової мобілізації.