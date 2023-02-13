Сонячні панелі від Франції: як “зелена” енергетична станція допоможе київським медикам

Українська держава отримала від Франції “зелену” електростанцію, повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт Віталія Кличка.

Українська енергетична інфраструктура дуже страждає через напади ЗС РФ. Франція надала допомогу Україні, відправивши Києву сонячну електростанцію. Першочергова задача цієї “зеленої” станції є забезпечення критичної інфраструктури, лікарень, електричною енергією 24/7, як зазначив мер Києва, Віталій Кличко.

Він зазначив, що медичні працівники не можуть надавати належної допомоги постраждалим від війни при світлі свічок або ліхтарів.

Тому енергетична станція із сонячних панелей вартістю в 300 000 євро буде працювати для допомоги київським медикам. Розподіл ціни був 250 000 євро від французьких партнерів, та 50 000 від компанії JCI.

Монтаж електричних станцій, які будуть над діагностичним та психоневрологічним центрами розпочнеться вже сьогодні, 13 лютого 2023 року.

Французька держава також прийняла на себе зобов’язання виконати один з пунктів “формули миру”