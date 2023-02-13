Небезпека другого рівня: синоптики попереджають про затоплення доріг Чернігівського району

Громадяни Чернігівської та Київської областей України повідомленні про можливі проблеми на дорогах. У доріг можливе підтоплення, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Українського гідрометеорологічного центра.

Українські сеноптики зазначають, що можливе затоплення доріг біля Верхнього Дніпра. Під загрозу підтоплення потрапила Чернігівський район. У цьому районі української держави було оголошено небезпеку другого рівня, як зазначили синоптики.

У Київській області спостерігаються коливання рівня води, яке спричинила крига на Десні. Київська область, село Літки також під загрозою природного затоплення, за умови того, що рівень води продовжить зростати в попередніх темпах.

Київській області синоптики надали перший рівень небезпеки.

Чернігівська область раніше потерпала від вибуху складів боєприпасів, тому відновлення може бути ще складнішим..