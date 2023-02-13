Без перепустки – немає входу: нові обмеження для журналістів у гарячих точках

З 13 лютого 2023 року працівники журналістики зможуть відвідувати гарячу точку, Бахмут, лише за наявності спеціальних перепусток, повідомляє “Преса України” із посиланням на Донецьку ОВА.

Донецька обласна військова адміністрація разом з правоохоронцями та військовими будуть оглядати заявки на отримання перепусток до Бахмуту, а також видавати їх.

До того ж, журналісти не будуть отримувати супровід по гарячій точці, лише якщо завчасно домовились із військовими, які там перебувають.

Для отримання перепустки потрібно надати ОВА та військовим з правоохоронцям заповнену форму де є інформація щодо кожного учасника журналістської групи, та акредитацію Збройних Сил України. Можливо, це є мірою застережності щодо журналістів, щоб уникнути більшої кількості цивільних жертв військових дій.

Нагадуємо, Бахмут та Солідар стали “особистими” цілями ЗС РФ.