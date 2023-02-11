Зруйновані мрії: Російська армія продовжує руйнувати Маріуполь

Збройні Сили Російської Федерації продовжують руйнування інфраструктури Маріуполя. Наразі зносяться будівлі на бульварі Хмельницького, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм Маріупольської міської ради.

“Відновлення життя”, як називають це Збройні Сили РФ за словами міської ради Маріуполя зруйнувала майбутнє багатьом цивільним громадянам. Вони знищують будинки, в яких проживали маріупольці, що може призвести до стрибка безхатності в тимчасово окупованій українській зоні.

Наразі демонтується бульвар Богдана Хмельницького, який раніше українська держава планувала відновити та реконструювати. На бульвар були плани перетворення на комфортну зону для відпочинку громадян та туристів Маріуполя. Проте міська рада закінчує свій пост тим, що відновлення було б, якщо не вторгнення ЗС РФ. Це може означати, що наразі не планується відновлення після закінчення військових дій.

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