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Вівторок, 14 Лютого

Запоріжжя на межі катастрофи: Російські бойовики осушують водосховище, що загрожує безпеці міста та атомної електростанції

Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Запорізька атомна електростанція під загрозою. Збройні Сили Російської Федерації осушують Каховське водосховище, повідомляє “Преса України” із посиланням на NPR.

Дії росіян щодо осушення Каховського водяного сховища можуть призвести до великих проблем в Запоріжжі. Питна вода, фермерське господарство, атомна електростанція, все це буде під загрозою при осушені українського водосховища.

Осушення проводиться через ухід води через шлюзи критичної гідроелектростанції, яка наразів знаходиться під контролем російських бойовиків.

З початку взяття контролю над об’єктом критичної інфраструктури, рівень води у водосховищі опустився до найнижчої позначки за останні три десятиліття. Вода може стати джерелом занепокоєння серед громадян Запоріжжя, навіть якщо не несе прямої небезпеки ядерного характера.

Нагадуємо, Запорізька область одна з тих, які часто потрапляють під обстріли.

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