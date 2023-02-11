Українські партизани пошкодили систему залізничного транспорту, що призвело до блокування БК Росії

Система управління залізничними шляхами була пошкоджена українськими партизанськими підрозділами. Партизани Збройних Сил України продовжують працювати у Луганській області, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм сторінку Луганської ОДА.

Українські військові партизанського профіля використовують методи таємної боротьби, завдяки яким перешкоджають потраплянню бойових комплектів Збройних Сил Російської Федерації на територію України.

Очільник Луганської ОДА зазначив, що українці підпалили центр управління залізницею в місті Щастя. Від додав, що ця залізниця “гарно горить”, а також підкреслив те, що російські потяги з бойовими комплектами тепер не зможуть потрапити на фронт.

Це не перший підпал влаштований українськими партизанами на Луганщині, також був підпал залізниці 7 лютого 2023 року.

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