Нещасні випадки через відключення електроенергії: як українці рятуються від холоду та темряви

Українці через Збройні Сили Російської Федерації скуповують все можливе щоб зменшити вплив відсутності світла на них. Проте кількість нещасних випадків продовжує зростати, повідомляє “Преса України” з посиланням на ДСНС України.

Обстріли, які завдають російські військові по енергетичній інфраструктурі України продовжують ускладнювати життя українцям. Через планові відключення електроенергії українські громадяни скуповують свічки, генератори та пальники. Проте збільшується кількість нещасних випадків, пов’язаних із цими продуктами.

ДСНС України підкреслює, що необережне використання вогню накоїть багато горя, тому кожен українець має дотримуватись правил безпеки неухильно. Це мотивовано тим, що вогонь може спалахнути за наявності однієї помилки в експлуатації.

Раніше повідомлялось, що ситуація зі світлом в Одесі ускладнюється.