Історії з фронту: військовий розповів про бовдурів та недбалість російської армії

Солдат Збройних Сил Російської Федерації розповів про злочини російської армії, повідомляє “Преса України” із посиланням на сторінку Головного управління розвідкою України.

Розвідка України добула інформацію що російський військовослужбовець під час розмови із дружиною розповів про злочини російської армії по відношенню до солдатів.

В одному з уривків розмови, військовий називає командування бовдурами, які “відправили їх на смерть”. Також він розлютився коли розмова зайшла до евакуаційних процесів. Він сказав, що зазвичай транспорт для евакуації за 2 кілометра від бойовиків. Також хлопець додав, що тих, хто не відправив допомогу не покарають в Росії, а медалі дадуть. Також від додав, що недбальство саперів, які підірвали будинок із 15 військовими списали на Збройні Сили України, нібито це вони відірвали військових.

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