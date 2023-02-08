Challenger 2: стало відомо коли танки будуть надані

Українські військові очікують британські танки Challenger 2 вже в березні.

Повідомляє “Преса України”.

Військова допомога Збройним Силам України з боку Великої Британії прискорюється. Ріші Сунак заявив, що це прискорення це забезпечення оперативності у допомозі українським військовим у боротьбі проти Збройних Сил Російської Федерації.

Прем’єр Великої Британії додав, що українські танкісти, які прибули на тренування будуть захищати кордони української держави вже через місяць після початку тренувань.

Ріші Сунак також підкреслив, що Велика Британія має плани на Україну як у довгій, так і у швидкій перспективі. Озброїти українську державу в короткостроковій, та зміцнити у довгостроковій, щоб більше не було можливості так нападати на українців.

ЗСУ вже показують успіхи на фронті.