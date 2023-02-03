ЄС допоможе Україні з газом: наступна зима без російського опалення

Європейській Союз допоможе українській державі наступної зими.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на виступ Мароша Шефчовича.

Марош Шефчович вже обговорив із міністром енергетики Європейського Союзу купівлю українською державою європейського газу. Була обговорена покупна здатність України, яка становить близько 2 мільярдів кубометрів газу. Також Шефович підкреслив, що українська держава перша, яка чітко вказала на необхідність закупівлю природного ресурсу Європи.

Також голова ЄК додав, що пріоритет цієї поставки буде найбільшим, а також українська держава має потенціал стати активом Європи, найбільшим підземним сховищем газу. На це вказує те, що українці продовжують накопичувати природні ресурси попри військовий конфлікт проти Збройних Сил Російської Федерації.

Нагадуємо, історична подія в Молдові з приводу імпорту газу.