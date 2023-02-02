“Скільки Україні потрібно фінансів щомісячно?”: стали відомі запроси підтримки

Була озвучена сума фінансової підтримки, яку потребує українська держава для підтримки своїх позицій у війні проти Російської Федерації.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт мінфінансів української держави.

Щомісяця українська держава потребує близько 3 мільярдів доларів підтримки від країн-партнерів для підтримки оборонних позицій та контрнаступів Збройних Сил України.

Наразі підтверджено інформацію про те, що Євросоюз та Сполучені Штати Америки профінансують українську державу на 30 мільярдів доларів.

Проте Ольга Зикова підкреслює, що в України залишається потреба щодо ще 10 мільярдів одиниць американської валюти. В цим МВФ розраховує на інші країни-партнери України.

Україна збирається підтримувати бюджет й сама, збільшенням податків та митних надходжень.

Можливо, активну роль в бюджетуванні ЗСУ зіграє Німеччина, бо вона активно допомагала Україні з легкою технікою.