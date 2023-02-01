Новий пакет допомоги: Італія можливо надала ПВО

Українській державі надала новий пакет військової допомоги держава-партнер Італія. Попередньо вважається, що цей пакет може містити в собі зброю для захисту повітряного простору України від російських ракет.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на CNN.

За словами міністра оборони Італії , його країна готова допомогти українській державі в її проханні щодо зброї оборонного характера, але деталі Гвідо Кросетто не надав. Попередньо вважається, що там міститься зброя, яка допоможе ЗСУ захиститись від ракетних атак Збройних Сил Російської Федерації.

Міністр оборони Італії також підкреслив, що протиповітряна оборона буде надаватись тільки після переговорів із Парижем. Деталей щодо того, були ці переговори до створення даного пакету підтримки чи ні немає.

Країни-партнери також надавали Україні пакет підтримки вартістю в 3 000 000 000 доларів.