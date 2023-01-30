Звільнення голови партії: Велика Британія

Податковий скандал в Великій Британії став причиною звільнення голови Консервативної партії.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на The Guardian.

Ріші Сунак, який обіймає посаду прем’єр-міністра Великої Британії 29 січня 2023 року звільнив Надима Захаві, міністра уряду. Причиною цієї дії з боку прем’єра Великобританії став податковий скандал.

Ріші Сунак після незалежного розслідування щодо порушення етики міністрів з боку Надима Захаві, який не розповів про те, що знаходиться під розслідуванням, коли його назначив канцлером Борис Джонсон звернувся до порушника. Він сказав колишній голові Консервативної партії, що вирішив усунути його з посади.

Раніше колишній голова Консервативної партії казав, що “недбало” ставився до сплачення податків британській державі. Потім він врегулював свою заборгованість, яка налічувала в собі не один мільйон валюти заднім числом.

Нагадуємо, раніше Велика Британія разом із Німеччиною посилили допомогу Україні.