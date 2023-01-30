Єрусалим після теракта: дві піхотні роти для посилення поліції

Для посилення поліції в Єрусалимі після терористичного акту будуть направлені дві піхотні бригади.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на The Times of Israel.

Дві піхотної роти армія Ізраїлю отправить до Єрусалиму. Розгортання військ ізраїльської армії має завершитись вже 30 січня. Ця подія трапилась на тлі нещодавнього терористичного акту в Єрусалимі під час якого були жертви. На цей акт відреагував також чинний президент української держави Володимир Зеленський, який висловив всім хто постраждав прямо чи опосередковано слова співчуття.

На тлі цієї трагедії ймовірніше за все влада Ізраїлю й прийняла рішення про посилення поліції в Єрусалимі та близьких населених пунктах, щоб запобігти повторенню події, та арешту винуватців терористичного акту проти мирного населення.

Нагадуємо, раніше рішення щодо Єрусалиму було раскритиковано.