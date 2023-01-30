Підірвано міст під Мелітополем: місцеве ЗМІ

Міст поблизу Мелітополя підірвано. Можливо, вибух ушкодив також військову техніку Збройних Сил Російської Федерації.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм-канал РІА-Мелітополь.

Збройні Сили України підірвали міст під містом Мелітополь, 29 січня 2023 року. Наразі за словами джерела, Збройні Сили Російської Федерації проводять підрахунок втрат.

Атаку ЗСУ провели з системи реактивного залпового вогню Himars, яку надали Україні країни-партнери в межах пакетів допомоги.

Джерело заявляє, що під час атаки Збройні Сили Російської Федерації використовували міст під Мелітополем для перевезення грузів військового характера, тому наразі підраховують втрати в техніці та особовому складі своїх військових підрозділів. Наразі російські ЗМІ повідомляють про “жертви серед цивільних”, але РІА-Мелітополь запевняє, що Збройні Сили України наносять точні удари.

Нагадуємо, Мелітополь став небезпечною зоною для колаборантів.