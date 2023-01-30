Перші підозрювані затримані: справа про крадіжку яхти олігарха

Яхта російського олігарха зникла. В Хорватії затримали перших підозрюваних у цьому злочині.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на HRT.

Хорватський канал HRT заявляє, що маючи обґрунтовані підозри управління хорватської поліції затримало чотирьох мешканців цієї держави. Кримінальне провадження щодо громадян Хорватії вже відкрито.

Перший підозрюваний це 58-річний капітан, який набрав собі в команду ще трьох людей віком від 34 до 50 років. В жовтні 2022 року вони вийшли в міжнародні води.

Деталі цього розслідування помічені як секретні, проте хорватські журналісти змогли з’ясувати що тих, хто проводить слідчу діяльність найбільше цікавить особистість того, хто спонсорував передачу яхти, екіпаж якої було затримано і відкрито проти них кримінальну справу.

Українським олігархам надали час на те щоб позбавились від своїх активів.