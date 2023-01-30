Нардеп ОПЗЖ хоче скласти мандат: сталі відомі деталі

Скласти свій мандат готовий новий народний депутат ОПЗЖ. Юрій Бойко підтвердив заяви щодо здачі мандату.

Повідомляє “Преса України”

Олег Волошин, який обіймав посаду народного депутата в колишній фракції Опозиційної Платформи — За Життя написав заяву щодо складання свого мандата. Про це повідомив один із лідерів даної партії Юрій Бойко.

Наразі невідома точна причина таких дій з боку колишнього народного депутата Олега Волошина. Проте він не єдиний чиновник, який вирішив залишити свою посаду. Також склали свої повноваження народні чиновники Наталія Королевська та Юрій Солод, який є її чоловіком. Наразі вони проживають у Дубаї. Тому можливо це складання своїх мандатів викликано порушенням президентського наказу щодо покидання території української держави без державної цілі.

Мандату також намагались позбавити Розумкова.