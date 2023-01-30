Екскурсія завершилась трагедією: десятеро дітей загинуло

Екскурсія закінчилась трагедією. Човен на якому вона проводилась перекинувся. Серед жертв цієї трагедії щонайменше десять дітей.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на DW.

Судно яке мало перевозити учнів через озеро Танда, несподівано під час виконання своєї роботи перекинулось. Правоохоронні органи заявляють, що під час трагедії близько 11 осіб їм вдалось врятувати, проте щонайменше десятеро дітей віком від 7 до 14 років померли, потонули, під час події.

Ті, кого змогли врятувати наразі перебувають в критичному стані, тому вони були ектрено госпіталізовані, можливо, з використанням першої медичної допомоги прямо на шляху до місцевих лікарень.

Консервативні традиції не дозволяють жінкам та більшості населення Пакистану плавати, не дивлячись на те, що це життєво необхідний для них навик. Тому що трагедії на воді там не рідкість через старі перевантажені судна, які вони використовують.

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