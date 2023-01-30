Артем Далакян: чи зміг український боксер захистити свій титул

Титул чемпіона світу захищено. Український боксер Артем Далакян захистив свій титул, присвятивши перемогу українській державі.

Повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал Павла Кириленка.

Український спортсмен перед тим як захищати свій титул здолав Коста-Рики та Давіда Хмінеза, готуючись до бою за звання чемпіона у найлегшій вазі. Заради одностайного рішення суддів, яки спостерігали за боями Артему Далакяну довелось протриматись 12 раундів, але він зміг встояти.

Павло Кириленко підкреслює в посту те, що на тлі повномасштабного збройного конфлікту між Збройними Силами України та Збройними Силами Російської Федерації спортивні, культурні чи інші досягнення не виходять на передній план. Проте українці мають знати та цінувати кожну перемогу своєї нації, це буде наближати український народ до головної перемоги.

Не тільки Далакян став чемпіоном, Магучіх стала чемпіонкою Євопи.